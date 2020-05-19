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Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына Давида

Оксана Самойлова рассказала фанатам, что вместе с дочерьми отметила три месяца со дня рождения сына Давида. Соответствующий пост модель разместила в Instagram.
Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына Давида

На представленном снимке запечатлена Самойлова, облаченная в короткий джинсовый сарафан. Модель стоит на фоне обеденного стола и нежно прижимает к себе заметно подросшего сына. Супруга Джигана призналась, что наслаждается воспитанием Давида, который оказался самым спокойным среди всех ее детей.
«Сегодня у этого человека маленький день рождения. Я всегда считала ангелочком Майю, но Давидик в своем умиротворении превзошел даже ее. Надеюсь, я и дальше буду воспитывать чудесного малыша!» - написала Самойлова.

В первые месяцы после рождения четвертого ребенка знаменитости пришлось нелегко. Ее супруг стал злоупотреблять спиртным и попал на лечение в рехаб. Модель собирается развестись с Джиганом, но он пытается вернуть возлюбленную.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:26

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