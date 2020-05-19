Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына Давида

«Сегодня у этого человека маленький день рождения. Я всегда считала ангелочком Майю, но Давидик в своем умиротворении превзошел даже ее. Надеюсь, я и дальше буду воспитывать чудесного малыша!» - написала Самойлова.

На представленном снимке запечатлена Самойлова, облаченная в короткий джинсовый сарафан. Модель стоит на фоне обеденного стола и нежно прижимает к себе заметно подросшего сына. Супруга Джигана призналась, что наслаждается воспитанием Давида, который оказался самым спокойным среди всех ее детей.В первые месяцы после рождения четвертого ребенка знаменитости пришлось нелегко. Ее супруг стал злоупотреблять спиртным и попал на лечение в рехаб. Модель собирается развестись с Джиганом, но он пытается вернуть возлюбленную.