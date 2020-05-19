В Исландии заметили Tesla Model 3 с «ноздрями» от BMW
В Сети недавно появились фотографии Tesla Model 3 с «ноздрями» от BMW. Электрокар с необычной радиаторной решеткой заметили на дорогах Исландии.
Один из пользователей соцсети Twitter поделился снимком Tesla Model 3, на которую установили решетку радиатора от BMW. По словам источника, машина вполне реальна, поскольку её часто видят жители Исландии. При этом автолюбитель не уточнил, настоящие ли это «ноздри» или всего лишь имитация. Стоит отметить, что в скандинавской стране продажи электрокара начались лишь в прошлом году, но модель успела заслужить любовь местной публики. Стоимость Model 3 в дилерских центрах Исландии составляет порядка 2,8 млн рублей.
Комплектация автомобиля состоит из аккумулятора на 50 киловатт-часов, который позволяет машине проезжать более 409 километров по измерительному циклу WLTP на одном заряде. А вот модификации Long Range и Performance с батарей емкостью 75 киловатт-часов предоставляют запас хода на 500 километров, поэтому стоят 3,2 и 3,6 миллиона рублей соответственно. Успех Tesla во многом обязан Model 3: лишь за 2019 год компания продала 95 тысяч экземпляров на рынке Европы.
Один из пользователей соцсети Twitter поделился снимком Tesla Model 3, на которую установили решетку радиатора от BMW. По словам источника, машина вполне реальна, поскольку её часто видят жители Исландии. При этом автолюбитель не уточнил, настоящие ли это «ноздри» или всего лишь имитация. Стоит отметить, что в скандинавской стране продажи электрокара начались лишь в прошлом году, но модель успела заслужить любовь местной публики. Стоимость Model 3 в дилерских центрах Исландии составляет порядка 2,8 млн рублей.
Комплектация автомобиля состоит из аккумулятора на 50 киловатт-часов, который позволяет машине проезжать более 409 километров по измерительному циклу WLTP на одном заряде. А вот модификации Long Range и Performance с батарей емкостью 75 киловатт-часов предоставляют запас хода на 500 километров, поэтому стоят 3,2 и 3,6 миллиона рублей соответственно. Успех Tesla во многом обязан Model 3: лишь за 2019 год компания продала 95 тысяч экземпляров на рынке Европы.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:41