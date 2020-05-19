В Роскачестве оценили точность показаний фитнес-браслетов





Из всех протестированных Роскачеством фитнес-браслетов лишь одна модель отлично справилась с подсчётом сердечного ритма пользователя, а четыре устройства корректно считают пройденную дистанцию. По словам Полубинского, более достоверный результат гаджеты показывают при интенсивных физических нагрузках, но в состоянии покоя достоверность показаний снижается. Если говорить о функциях, с которыми фитнес-браслеты справляются лучше всего, то это подсчёт шагов во время бега и немного хуже результат – при ходьбе. В целом наибольшая погрешность показаний фиксируется при расчёте повседневной активности владельца устройства.Эксперт Роскачества рекомендовал при выборе фитнес-браслета в первую очередь составить свой список требований к гаджету. Также следует учитывать обзоры и результаты тестирований устройств. Стоимость при этом играет не первоочередную роль, поскольку высокий ценник не всегда гарантирует достойное качество товара.