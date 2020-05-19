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В Роскачестве оценили точность показаний фитнес-браслетов

Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) протестировали 10 фитнес-браслетов от разных производителей, что позволило оценить точность передаваемых устройствами показаний. Станислав Полубинский, управляющий департаментом проектного управления и аналитики организации, отметил, что «умные» гаджеты в определённых случаях показывают недостоверные данные.
В Роскачестве оценили точность показаний фитнес-браслетов

Из всех протестированных Роскачеством фитнес-браслетов лишь одна модель отлично справилась с подсчётом сердечного ритма пользователя, а четыре устройства корректно считают пройденную дистанцию. По словам Полубинского, более достоверный результат гаджеты показывают при интенсивных физических нагрузках, но в состоянии покоя достоверность показаний снижается. Если говорить о функциях, с которыми фитнес-браслеты справляются лучше всего, то это подсчёт шагов во время бега и немного хуже результат – при ходьбе. В целом наибольшая погрешность показаний фиксируется при расчёте повседневной активности владельца устройства.

Эксперт Роскачества рекомендовал при выборе фитнес-браслета в первую очередь составить свой список требований к гаджету. Также следует учитывать обзоры и результаты тестирований устройств. Стоимость при этом играет не первоочередную роль, поскольку высокий ценник не всегда гарантирует достойное качество товара.

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Технологии / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:30

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