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В ПФР назвали сроки получения детских выплат

В ПФР назвали сроки получения детский выплат и призвали родителей не устраивать длинные очереди. Подать документы можно до 1 октября.

Сайт ПФР из-за большого наплыва пользователей постоянно перегружен. Некоторые граждане просто не умеют пользоваться электронными услугами, поэтому несут документы на получение 10 тыс. рублей в отделения фонда. В связи с повышенным ажиотажем некоторые клиентские службы начинают работать в 07:00. Специалисты выходят к людям на улицы и консультируют прямо в очереди.
«В нашей стране нет схемы быстрой обработки обращений, а заявок поступают миллионы. Несмотря на это, процедуру можно упростить, ведь чиновники прекрасно знают, сколько в РФ детей нужного возраста», - рассказал Андрей Покида, глава Центра социально-политического мониторинга при ИОН РАНХиГС.

За неделю в ПФР поступило около 5,3 млн заявок на детские пособия, положенные во время пандемии. Число получателей продолжает расти.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:12

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