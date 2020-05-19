В ПФР назвали сроки получения детских выплат

«В нашей стране нет схемы быстрой обработки обращений, а заявок поступают миллионы. Несмотря на это, процедуру можно упростить, ведь чиновники прекрасно знают, сколько в РФ детей нужного возраста», - рассказал Андрей Покида, глава Центра социально-политического мониторинга при ИОН РАНХиГС.





Сайт ПФР из-за большого наплыва пользователей постоянно перегружен. Некоторые граждане просто не умеют пользоваться электронными услугами, поэтому несут документы на получение 10 тыс. рублей в отделения фонда. В связи с повышенным ажиотажем некоторые клиентские службы начинают работать в 07:00. Специалисты выходят к людям на улицы и консультируют прямо в очереди.За неделю в ПФР поступило около 5,3 млн заявок на детские пособия, положенные во время пандемии. Число получателей продолжает расти.