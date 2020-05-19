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Обновленная Toyota Venza вернулась на рынок

Компания Toyota решила возродить кроссовер Venza, который оказался копией концепт-кара Harrier. Обновленный "паркетник" вернулся на рынок с гибридной установкой.

Так называемая Toyota Venza 2021 вскоре появится в российских дилерских центрах с новой платформой, повышенной безопасностью и широким диапазоном двигателей. В отличии от предыдущего поколения, обновленную версию можно по праву назвать полноценным кроссовером. В то же время дизайн автомобиля почти не отличается от Harrier: это особенно заметно в плане форм-фактора колесных дисков и зеркального расположения руля с блоком педалей. Дело в том, что Harrier продаётся на японском рынке, а Venza рассчитана на американских клиентов.

Что касается технических характеристик, то "паркетный" внедорожник может похвастаться полуэлектрическим агрегатом. Он состоит из 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 222 л. с. Новинку можно приобрести исключительно с системой полного привода. Покупателей особенно порадует экономный расход топлива. Всего на 100 км Venza тратит около 5,9 литра, в то время как конкуренты по сегменту - от 10 до 11.2 литра. Стоимость транспортного средства пока не раскрывается.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:19

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