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Власти России не согласились на индексацию пенсий работающим инвалидам

Власти России не поддержали предложение партии ЛДПР о проведении индексации пенсий инвалидам, продолжающим работать. Отрицательное заключение вынесла правительственная комиссия, занимающаяся законопроектной деятельностью.

В проекте заключения говорится, что пересмотр пенсий в сторону увеличения проводится для покрытия инфляционной разницы. Работающие инвалиды могут компенсировать ее за счет роста начисляемых работодателем окладов. Соответственно, требование депутатов от ЛДПР необоснованны.
«Мы не поддерживаем законопроект, так как принципы индексации для трудоустроенных и неработающих россиян совершенно разные», - говорится в документе.

Власти «заморозили» индексацию выплат для работающих пенсионеров четыре года назад. Вопрос неоднократно поднимался, но ограничения так и не отменили. Депутаты из Санкт-Петербурга тоже на днях затронули данную тему, посчитав, что она стала актуальной на фоне пандемии.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:21

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