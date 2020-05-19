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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскрыла уникальный способ «легких» родов

Вскоре Саша Зверева в четвертый раз станет матерью. 39-летняя экс-солистка «Демо» делится со своими подписчиками в Instagram подробностями своей беременности, а также раскрыла уникальный способ «легких» родов.
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскрыла уникальный способ «легких» родов

Саша Зверева считает, что во время вынашивания ребенка женщине необходимо уделять максимальное внимание интимной зоне. Исполнительница хита «Солнышко» регулярно делает разогревающий массаж с аромамаслами. Для достижения необходимой эластичности тканей артистка «умасливает главную героиню в родах», чтобы она сохраняла первозданность во время важного процесса.

Экс-солистка группы «Демо» практикует также контрастные обливания из душа и занятия спортом. По словам Саши Зверевой, это отличный способ противостоять растяжкам, геморрою, варикозу и разрывам. Певица призналась, что если бы она не знала этих важных деталей, то, несомненно, столкнулась бы со швами и болью. Однако сына Макара, вес которого 4300 граммов, она родила без проблем.

Фолловеры поблагодарили многодетную мать за интимные подробности, так как не каждый блогер может поделиться такой важной информацией. Многие восхитились красотой 39-летней Саши Зверевой и засыпали ее комплиментами.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:03

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