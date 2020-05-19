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Эксперты прогнозируют провал новых «карантинных» правил в российских школах

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) несколько дней назад обнародовала список новых «карантинных» правил для российских школ. Комментируя нововведение эксперты говорят, что все требования вряд ли удастся соблюдать, а потому они окажутся провальными.
Эксперты прогнозируют провал новых «карантинных» правил в российских школах

Ольга Мирясова, секретарь межрегионального профсоюза работников образовательной сферы, отмечает, что в начальной школе организовать закрепление за каждым классом отдельного кабинета вполне вероятно, а вот педагогам-предметникам в этом плане соблюдать правило будет сложно. Последним, согласно «карантинным» правилам Роспотребнадзора, нужно перемещаться по классам, а на это может просто не хватать времени. Илья Слободчиков, специалист Института детства, воспитания и семьи, считает закрепление кабинетов за каждым классом позитивным моментом для учеников в психологическом плане – соблюдение правила даст детям ощущение стабильности. При этом «судьба» лабораторных кабинетов пока остаётся под вопросом.

Эксперты сходятся во мнении, что сложнее всего в школах будет организовать минимальное общение между учениками во время обеда или перемен. Если в сельских учреждениях образования, где детей меньше, педагоги смогут контролировать их общение, то в городских – вряд ли. В качестве варианта решения данной проблемы специалисты предлагают введение обучения по сменам и обязательную регулярную дезинфекцию учебных помещений.

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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:28

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