В России заговорили об отмене пенсионной реформы

«Думаю, наши предпенсионеры вправе выйти на отдых досрочно во время кризиса. Подобный подход помог бы сократить затраты на пособия по безработице и разгрузить службы занятости. Пандемия изменила наше понимание ситуации. Обычно мы стимулируем экономику, но в этот раз полностью ее остановили. Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, поэтому важно сократить сроки выхода на пенсию», - заявила Дмитриева.







Депутаты предлагают вернуть прежний возраст выхода на заслуженный отдых. Подобный шаг защитит предпенсионеров от сокращения в кризис. Совфед скептически отнесся к инициативе, заявив, что «откат» реформы из-за проведенной работы невозможен.Валерий Рязанский, занимающийся вопросами социальной политики, сомневается, что его коллеги решат пересмотреть пенсионный возраст. Не исключено, что вопросы поднимут на заседании и обсудят ввод категорий граждан, которым разрешен более ранний выход на пенсию.