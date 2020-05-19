В России заговорили об отмене пенсионной реформы
В России заговорили об отмене пенсионной реформы, ошибки которой всплыли на фоне пандемии. Вопрос подняли депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева.
Депутаты предлагают вернуть прежний возраст выхода на заслуженный отдых. Подобный шаг защитит предпенсионеров от сокращения в кризис. Совфед скептически отнесся к инициативе, заявив, что «откат» реформы из-за проведенной работы невозможен.
Валерий Рязанский, занимающийся вопросами социальной политики, сомневается, что его коллеги решат пересмотреть пенсионный возраст. Не исключено, что вопросы поднимут на заседании и обсудят ввод категорий граждан, которым разрешен более ранний выход на пенсию.
Депутаты предлагают вернуть прежний возраст выхода на заслуженный отдых. Подобный шаг защитит предпенсионеров от сокращения в кризис. Совфед скептически отнесся к инициативе, заявив, что «откат» реформы из-за проведенной работы невозможен.
Валерий Рязанский, занимающийся вопросами социальной политики, сомневается, что его коллеги решат пересмотреть пенсионный возраст. Не исключено, что вопросы поднимут на заседании и обсудят ввод категорий граждан, которым разрешен более ранний выход на пенсию.
«Думаю, наши предпенсионеры вправе выйти на отдых досрочно во время кризиса. Подобный подход помог бы сократить затраты на пособия по безработице и разгрузить службы занятости. Пандемия изменила наше понимание ситуации. Обычно мы стимулируем экономику, но в этот раз полностью ее остановили. Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, поэтому важно сократить сроки выхода на пенсию», - заявила Дмитриева.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:48