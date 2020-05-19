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Учёные выявили новый способ восстановления нервных клеток

Учёные из Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили новый способ, в ходе которого клетки в центральной нервной системе восстанавливаются после повреждения. Специалисты смогли определить, что двигательное обучение воздействует на стимуляцию клеточных процессов олигодендроцитов.

Олигодендроциты - это клетки, имеющие очень важное значение для неврологической функции человека. Учёные провели исследование, во время которого использовали модели животных – мышей с рассеянным склерозом. С их помощью эксперты оценили состояние олигодендроцитов и их клеток-предшественников.

Согласно утверждению доктора Итана Джея Хьюза, зрелые клетки способствуют восстановлению нервной системы благодаря созданию новых миелиновых оболочек. Они опоясывают нервные волокна и ускоряют передачу нервных сигналов в мозг и из него. Данное обнаружение можно назвать прорывом в науке, поскольку возникает новая цель для лечения пациентов, у которых врачи определили неврологическую инвалидность.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:56

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