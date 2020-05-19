Учёные выявили новый способ восстановления нервных клеток





Олигодендроциты - это клетки, имеющие очень важное значение для неврологической функции человека. Учёные провели исследование, во время которого использовали модели животных – мышей с рассеянным склерозом. С их помощью эксперты оценили состояние олигодендроцитов и их клеток-предшественников.Согласно утверждению доктора Итана Джея Хьюза, зрелые клетки способствуют восстановлению нервной системы благодаря созданию новых миелиновых оболочек. Они опоясывают нервные волокна и ускоряют передачу нервных сигналов в мозг и из него. Данное обнаружение можно назвать прорывом в науке, поскольку возникает новая цель для лечения пациентов, у которых врачи определили неврологическую инвалидность.