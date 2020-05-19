Ученые использовали пуповинную кровь для лечения детей с аутизмом

"Пуповинная кровь содержит иммуномодулирующие клетки, называемые моноцитами", - сказала Джоанна Куртцберг, доктор медицинских наук. "В лаборатории эти клетки успокаивают тип воспаления головного мозга, который можно наблюдать у детей с аутизмом. В этом исследовании мы проверили, будут ли инфузии пуповинной крови уменьшать симптомы у детей с данным состоянием."

"Мы многое узнали из этого первоначального исследования", - сказал Куртцберг. "В будущем мы надеемся провести эксперимент, предназначенный для детей с аутизмом, которые имеют интеллектуальную инвалидность, сосредоточив внимание на конечных мерах, которые могут быть направлены на тестирование этой группы детей. Мы также использовали уроки, извлеченные из этого исследования, для разработки продолжающегося исследования по тестированию других клеточных методов терапии у детей старшего возраста с аутизмом без интеллектуальной недостаточности."





Из 180 детей, участвовавших в исследовании, подгруппа детей без интеллектуальной недостаточности показала улучшение языковой коммуникации, способности поддерживать внимание, измеренное с помощью отслеживания функций глаз и увеличения мощности альфа-и бета-ЭЭГ, являющихся мерой измерения функции мозга. Однако у тех, кто имел умственную отсталость, не было выявлено улучшения функции социальной коммуникации после инфузии.По словам Джеральдин Доусон, доктора философии, директора Института наук о мозге Дьюка и выдающегося профессора психиатрии и поведенческих наук Уильяма Клеланда, примерно 40 процентов детей с аутизмом также имеют интеллектуальную инвалидность, определяемую как IQ ниже 70. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему результаты этого исследования различаются между теми, кто имеет и не имеет интеллектуальную инвалидность, и может ли лечение быть изменено, чтобы принести пользу большему числу детей."Неясно, является ли неудача для детей с умственной отсталостью связана с короткой продолжительностью исследования, измерениями результатов, которые не являются достаточно чувствительными, чтобы обнаружить изменения в этой популяции, или же пуповинная кровь фактически не является эффективным лечением для детей с аутизмом, которые также имеют умственную отсталость", - отметила Доусон."В целом, мы воодушевлены этими первоначальными результатами и планируем использовать их в будущих исследованиях клеточной терапии у детей с аутизмом", - заключил Куртцберг.