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Дочь от Клявера и слухи о романе с Усачевым и Шурой: Секреты личной жизни экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны

Ева Польна, отмечающая сегодня день рождения, получила огромную популярность после участия в группе «Гости из будущего». О певице часто появлялись различные слухи, в числе которых роман с коллегой по коллективу Юрием Усачевым и исполнителем Шурой, но Польна родила одну дочь от Дениса Клявера, а вторую от ресторатора Сергея Пильгуна, так и не сумев построить ни с одним из них семью.
Дочь от Клявера и слухи о романе с Усачевым и Шурой: Секреты личной жизни экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны

Польна успела попробовать себя не только на сцене. Артистка сама писала песни, мастерила стильные шляпки и концертные наряды. Ее раскруткой занялся Евгений Орлов, продюсировавший «Отпетых мошенников». Через 11 лет продуктивной работы коллектив «Гости из будущего» распался, поэтому его вокалистка начала строить сольную карьеру.

Фанаты считали, что Польну и Юрия Усачева связывают романтические отношения, но на самом деле между ними была только дружба и работа. Артистка не рассказывала о личной жизни, поэтому ей стали приписывать связь с Шурой. В 2005 году знаменитость родила дочь Эвелин, а через два года – Амалию. Отцом второго ребенка исполнительницы оказался ресторатор Сергей Пильгун, но они так и не смогли стать нормальной семьей.

Клявер не смог жениться на Польне, так как состоял в браке. Несмотря на это, он активно участвует в воспитании Эвелин. Артисты стараются не рассказывать о проблемах дочери, но журналистам удалось узнать, что у нее астма.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:46

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