Дочь от Клявера и слухи о романе с Усачевым и Шурой: Секреты личной жизни экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны





Польна успела попробовать себя не только на сцене. Артистка сама писала песни, мастерила стильные шляпки и концертные наряды. Ее раскруткой занялся Евгений Орлов, продюсировавший «Отпетых мошенников». Через 11 лет продуктивной работы коллектив «Гости из будущего» распался, поэтому его вокалистка начала строить сольную карьеру.Фанаты считали, что Польну и Юрия Усачева связывают романтические отношения, но на самом деле между ними была только дружба и работа. Артистка не рассказывала о личной жизни, поэтому ей стали приписывать связь с Шурой. В 2005 году знаменитость родила дочь Эвелин, а через два года – Амалию. Отцом второго ребенка исполнительницы оказался ресторатор Сергей Пильгун, но они так и не смогли стать нормальной семьей.Клявер не смог жениться на Польне, так как состоял в браке. Несмотря на это, он активно участвует в воспитании Эвелин. Артисты стараются не рассказывать о проблемах дочери, но журналистам удалось узнать, что у нее астма.