Путешественница и продавец элитных вин: Что известно о молодой жене Андрея Макаревича





О четвёртом браке 66-летний Андрей Макаревич «случайно» проговорился в ходе радиоэфира. О жене, разница в возрасте с которой составляет почти 30 лет, музыкант практически ничего не рассказывает, лишь отметив, что она молода, умна и красива, а о свадьбе до недавних пор не знали даже близкие друзья Макаревича. Эйнат Кляйн в беседе с журналистами также отказалась говорить о браке, констатировав, что личная жизнь таковой и должна оставаться, а не публично освещаться. О себе молодая жена Андрея Вадимовича всё же немного рассказала. Раньше Кляйн жила на Украине, но потом переехала на историческую родину предков и получила израильское гражданство.Жена рок-музыканта любит путешествовать и в одном из туров в Эфиопию познакомилась с будущим супругом. В период пандемии пара живёт в разлуке, так как Кляйн до закрытия границ не успела выехать из Израиля, и их общение проходит только в режиме онлайн. В период пандемии туристический бизнес бывшей журналистки «просел», поэтому она решила начать заниматься новым делом – организовала продажи и дегустации элитных вин, производящихся в маленьких винодельнях. Интерес к путешествиям и эксклюзивному алкоголю у супругов общий, поэтому им всегда есть о чём поговорить, а кроме того, можно вместе поработать над новыми проектами.