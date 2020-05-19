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Эксперт Тимофеев назвал основные критерии оценки смартфонов

Эксперт Александр Тимофеев из РЭУ имени Плеханова назвал основные критерии, которыми пользователь должен руководствоваться при выборе смартфона. В список попали новизна, камера, качество экрана, зарядка и производительность.
Эксперт Тимофеев назвал основные критерии оценки смартфонов

Эксперт рассказал, что в последнее время объем памяти отошел на второй план, так как потребитель хочет заполучить мощное и высокопроизводительное устройство. Скорость работы зависит от числа вышек и передачи сигнала оператором, качества Wi-Fi и Bluetooth. Данные критерии важны, поскольку от них зависит процесс вывода информации на экран и звучание.

Тимофеев рекомендует при покупке смартфона изучить его характеристики цветопередачи, яркости, скорость ответа на прикосновение, дисплей. Разумеется, девайсы, выпущенные на рынок пять лет назад, уже не соответствуют требованиям современного человека.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08

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