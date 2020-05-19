Эксперт Тимофеев назвал основные критерии оценки смартфонов
Эксперт Александр Тимофеев из РЭУ имени Плеханова назвал основные критерии, которыми пользователь должен руководствоваться при выборе смартфона. В список попали новизна, камера, качество экрана, зарядка и производительность.
Эксперт рассказал, что в последнее время объем памяти отошел на второй план, так как потребитель хочет заполучить мощное и высокопроизводительное устройство. Скорость работы зависит от числа вышек и передачи сигнала оператором, качества Wi-Fi и Bluetooth. Данные критерии важны, поскольку от них зависит процесс вывода информации на экран и звучание.
Тимофеев рекомендует при покупке смартфона изучить его характеристики цветопередачи, яркости, скорость ответа на прикосновение, дисплей. Разумеется, девайсы, выпущенные на рынок пять лет назад, уже не соответствуют требованиям современного человека.
Эксперт рассказал, что в последнее время объем памяти отошел на второй план, так как потребитель хочет заполучить мощное и высокопроизводительное устройство. Скорость работы зависит от числа вышек и передачи сигнала оператором, качества Wi-Fi и Bluetooth. Данные критерии важны, поскольку от них зависит процесс вывода информации на экран и звучание.
Тимофеев рекомендует при покупке смартфона изучить его характеристики цветопередачи, яркости, скорость ответа на прикосновение, дисплей. Разумеется, девайсы, выпущенные на рынок пять лет назад, уже не соответствуют требованиям современного человека.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08