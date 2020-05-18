"Маленький Мук!": Годовалый сын Сергея Безрукова Степан примерял кроссовки отца

У Сергея Безрукова в силу профессии редко получалось уделить достаточно времени семье. По причине плотного графика чаще всего общение с детьми проходило в онлайн-режиме. Из-за пандемии COVID-19 артист не может выступать на сцене, а это значит, что всё свободное время он проводит с близкими. Режим социального дистанцирования семейство предпочло соблюдать в Подмосковье в загородном доме. О своей деревенской жизни знаменитость иногда рассказывает в соцсети. Фолловеры наблюдают за тем, как он занимается домашним хозяйством.В своём аккаунте в Instagram актёр показал подписчикам сына Степана, который в кроссовках родителя ходит по комнате. «Мук! Маленький Мук. Не великовата обувь?» - спросил отец у маленького сына. Под публикацией он пожелал поклонникам здоровья, счастья и хорошего настроения. Знаменитость долго не хотел показывать лицо мальчика. Фотографии дочки Марии он иногда публиковал в микроблоге. Однако недавно подписчики смогли увидеть наследника, когда актёр показал видео, в котором дети катались на санках. В 2019 году в одном из клипов группы «Крестный-папа», вокалистом которой является Сергей Безруков, можно было увидеть, как звезда пересматривает снимки, на которых изображены Мария и Степан, на телефоне.