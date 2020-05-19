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Доктор Мясников рассказал, какими лекарственными препаратами опасно снимать боль

Известный российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которыми опасно снимать боль. Доктор отметил, что на фоне пандемии коронавируса россияне в последнее время предпочитают лечиться дома, а не идти в больницу, где заразиться COVID-19 проще, чем в аптеке или магазине.
Доктор Мясников рассказал, какими лекарственными препаратами опасно снимать боль

Многие люди для снятия боли применяют давно известный и имеющийся практически в каждой домашней аптечке анальгин. Однако доктор Мясников напоминает, что данный препарат может быть опасным для здоровья, так как негативно воздействует на почки и имеет отрицательные свойства других препаратов, применяемых против воспалений, - диклофенака, ибупрофена и прочих. В целом анальгин помогает снизить болевые ощущения, но при этом грубо воздействует на организм и наносит вред. В большей степени препарат опасен для людей 60-летнего возраста и старше, так как раздражает желудок, усугубляет проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением.

Доктор Мясников для снятия боли рекомендует принимать парацетамол, а вот анальгина, аспирина и нестероидных противовоспалительных лекарственных средств советует избегать. Также врач рассказал, что при заложенности носа желательно пользоваться не сосудосуживающими каплями или спреями, а принимать антигистаминные препараты.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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