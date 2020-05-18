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Эксперты назвали самые угоняемые марки автомобилей во время карантина

Эксперты «Альфа Страхование» назвали марки автомобилей, которые стали самыми угоняемыми во время карантина. Из-за самоизоляции статистика по угонам снизилась, но преступления, касающиеся кражи машин, все-таки совершались.
Эксперты назвали самые угоняемые марки автомобилей во время карантина

Согласно статистическим данным, количество угонов в РФ за прошлый месяц снизилось более чем на 50%, если сравнивать с показателями марта. При этом, на дорогах гораздо меньше автомобилей, контроль ДПС ужесточен, а многие автолюбители покинули крупные города, чтобы пересидеть карантин на даче. На первом месте по частоте угонов авто в апреле находится Санкт-Петербург (58% от всех поступивших заявлений). Столица оказалась на втором месте, так как краж машин там вдвое меньше. Как отметили представители страховой компании, чаще всего злоумышленники угоняли модели Toyota Camry, Tucson, Hyundai Creta, Kia Rio и Nissan X-Trail.

Также пандемия коронавируса привела к резкому уменьшению количества ДТП в России. Лидирует в списке по снижению аварийности Чечня (на 88%), далее расположились Москва (66%), Пермский край (65%) и Курская область (61%).

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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