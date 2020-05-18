АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес дочери

В населённом пункте Тюменский, расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края, в минувший четверг, 14 мая, местный житель убил родного брата из-за оскорблений в адрес дочери. Подозреваемый нанёс палкой удар по голове оппоненту, вследствие чего последний через несколько часов скончался.
Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес дочери

По имеющейся информации, между двумя братьями – 42- и 48-летним – на протяжении длительного времени периодически возникали конфликты. Первый якобы словесно оскорблял дочь родственника, и из-за этого между ними в очередной раз возникла последняя ссора. Тогда мужчина решил наказать обидчика и нанёс ему удар палкой по голове, спровоцировавший черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время состояние потерпевшего начало ухудшаться, но прибывшие на вызов медики не смогли его спасти и зафиксировали смерть. От орудия убийства подозреваемый избавился, выбросив в реку.

Как сообщает пресс-служба СК Краснодарского края, подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан. По факту смерти человека специалистами проводится расследование. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Маленький Мук!": Годовалый сын Сергея Безрукова Степан примерял кроссовки…
Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями…
Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес…
Надежда Оболенцева показала архивную фотографию с пышной…
Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату…
"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены…
Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней…
Актер Хоакин Феникс и его невеста Руни Мара впервые станут…
Инсайдеры: Samsung Galaxy Note20+ проиграет Galaxy S20 Ultra в плане…
Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину…
Китайские эксперты считают российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в…
Покинувшая «Солдатки» Безверхова вернулась в «Дом-2» строить отношения с…
Учёные из Израиля разработали приложение для определения коронавируса по…
Наталья Бондарчук о смерти Инны Макаровой: «Мама не смогла пережить потерю…
Эксперты назвали ТОП-5 лучших ноутбуков до 50 тысяч…
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировалась в нижнем белье со сломанной…
Xiaomi представила бюджетную пальчиковую батарею питания емкостью 2900…
"Это единственный рычаг ": Иван Жидков решил не платить алименты за отказ видеться с сыном…
Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX…
Поклонник Ирины Дубцовой сделал певице…
Сын Алёны Водонаевой Богдан после двух месяцев в самоизоляции с матерью не захотел возвращаться к ней от…
Опубликована информация о новом кроссовере GAC для…
"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с…
В Сети перечислили самые провальные технологические…
Яну Рудковскую и Евгения Плющенко «довёл до истерики» набранный за время самоизоляции…
В Тверской области пьяный отец сломал бедро 4-летней…
Бочкарева осудила Муцениеце за вынос на публику скандалов с…
Михаил Полицеймако: «Для поддержания формы на карантине в сексе нужно использовать неудобные…
Просмотреть все новости