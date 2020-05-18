Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес дочери





По имеющейся информации, между двумя братьями – 42- и 48-летним – на протяжении длительного времени периодически возникали конфликты. Первый якобы словесно оскорблял дочь родственника, и из-за этого между ними в очередной раз возникла последняя ссора. Тогда мужчина решил наказать обидчика и нанёс ему удар палкой по голове, спровоцировавший черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время состояние потерпевшего начало ухудшаться, но прибывшие на вызов медики не смогли его спасти и зафиксировали смерть. От орудия убийства подозреваемый избавился, выбросив в реку.Как сообщает пресс-служба СК Краснодарского края, подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан. По факту смерти человека специалистами проводится расследование. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.