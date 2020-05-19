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Эдита Пьеха о надбавке к своей пенсии: "Я - почетный шахтер"

Эдита Пьеха призналась, что у нее, в отличие от многих звездных коллег, пенсия в два раза больше. Оказалось, что артистка получает шахтерскую надбавку в размере 25 тысяч рублей.
Эдита Пьеха о надбавке к своей пенсии: "Я - почетный шахтер"

По словам певицы, когда-то Аман Тулеев, возглавляющий Кузбасс, присвоил ей звание «Почетный шахтер». Данный титул Эдита Пьеха приняла с удовольствием, так как у нее отец и брат были шахтерами. В память о родственниках артистка получила значительную надбавку к пенсии.

Во время карантина многие знаменитости в возрасте вынуждены жить на пенсию или свои сбережения. Из-за пандемии коронавируса отменили все съемки и гастроли, поэтому они лишились дополнительного источника дохода. К базовой пенсии народным и заслуженным артистам положена ежемесячная компенсация в 30 тысяч рублей, однако такое положение дел только в Москве. Например, актер Михаил Боярский, который проживает в Санкт-Петербурге, получает всего 20 тысяч рублей.

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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