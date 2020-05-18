Надежда Оболенцева показала архивную фотографию с пышной грудью

Надежда Оболенцева решила помочь девушкам, страдающим от расстройства пищевого поведения, и рассказала о нескольких приёмах, «которые помогли подружить голову с едой». Прежде всего, необходимо отказаться от диетического питания, а употреблять любую пищу и в любое время, но при условии, что на самом деле ощущается голод. Также нужно ограничивать количество еды и не съедать всё сразу, а оставлять на тарелке немного меньше половины порции. Если происходит нарушение данного правила, то лучше всего от лишнего избавиться в тренажерном зале, а также пересмотреть рацион на следующий день.Жалеть о съеденном не стоит, отмечает светская львица. И последний пункт гласит, нельзя смешивать мясо и рыбу, исключить употребление соусов, алкоголя и газированных напитков. Публикацию супруга режиссера Резо Гигинеишвили сопроводила снимком десятилетней давности, на котором запечатлена с оголенными плечами и глубоким декольте. Согласно утверждению Надежды Оболенцевой, тогда она не думала, что является «пампушкой», однако её всегда привлекали «худые подсушенные тела». Бизнесвумен сообщила, самое важное на пути к похудению и решению проблемы с расстройством пищевого поведения это не «вестись» на быстрый результат и нравиться себе в том весе, в котором комфортно.