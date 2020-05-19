Британские ученые: Никотиновые пластыри помогут в лечении COVID-19





В издании British Medical Journal появились данные о том, что люди, зависимые от сигарет, переносили COVID-19 тяжелее из-за ломки. После проведения масштабных исследований появились предположения, что никотин оказывает влияние на организм в вопросе сопротивляемости коронавирусной инфекции. В некоторых больницах в Уэльсе никотиновые пластыри используют как средство профилактики COVID-19.Ученые считают, что никотиновый стимулятор воздействует на производство элементов, которые приводят к воспалительному процессу.Людям, которые курят, необходимо отказаться от вредной привычки, так как у них повышена вероятность вторичных осложнений после коронавируса. Однако исследователи не исключают, что никотин может стать терапевтической добавкой, но не в формате сигарет, содержащих вредные вещества.