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Британские ученые: Никотиновые пластыри помогут в лечении COVID-19

Британские ученые из Уэльса проводят испытания никотиновых пластырей, которые могут помочь в лечении COVID-19. Эти выводы были сделаны в связи с тем, что курильщики намного реже заражаются коронавирусом.
Британские ученые: Никотиновые пластыри помогут в лечении COVID-19

В издании British Medical Journal появились данные о том, что люди, зависимые от сигарет, переносили COVID-19 тяжелее из-за ломки. После проведения масштабных исследований появились предположения, что никотин оказывает влияние на организм в вопросе сопротивляемости коронавирусной инфекции. В некоторых больницах в Уэльсе никотиновые пластыри используют как средство профилактики COVID-19.

Ученые считают, что никотиновый стимулятор воздействует на производство элементов, которые приводят к воспалительному процессу.
Людям, которые курят, необходимо отказаться от вредной привычки, так как у них повышена вероятность вторичных осложнений после коронавируса. Однако исследователи не исключают, что никотин может стать терапевтической добавкой, но не в формате сигарет, содержащих вредные вещества.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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