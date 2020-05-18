Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ





Проведённый отцу Хабиба Нурмагомедова тест на коронавирус показал положительный результат. Пациент находится в больнице, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. По информации Telegram-канала Mash, у отца бойца начался отёк органов дыхания. Кроме того, на фоне воспаления лёгких в сосудах образовался тромб, и Нурмагомедов перенёс инсульт. За состоянием инфицированного врачи ведут круглосуточное наблюдение.Сообщается, что в дневное время членов семьи Абдулманапа Нурмагомедова не пропускают в реанимационное отделение больницы, а ночью рядом с пациентом может находиться один из родственников.