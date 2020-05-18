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Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

У отца российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Из-за сложного течения болезни врачи приняли решение подключить Нурмагомедова-старшего к аппарату ИВЛ.
Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Проведённый отцу Хабиба Нурмагомедова тест на коронавирус показал положительный результат. Пациент находится в больнице, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. По информации Telegram-канала Mash, у отца бойца начался отёк органов дыхания. Кроме того, на фоне воспаления лёгких в сосудах образовался тромб, и Нурмагомедов перенёс инсульт. За состоянием инфицированного врачи ведут круглосуточное наблюдение.

Сообщается, что в дневное время членов семьи Абдулманапа Нурмагомедова не пропускают в реанимационное отделение больницы, а ночью рядом с пациентом может находиться один из родственников.

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Спорт / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:29

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