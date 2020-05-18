Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней давности
В ходе раскопок на территории современной коммуны Бребьер (Франция) археологи обнаружили обуглившийся пирог. Уникальной находке, по примерным оценкам специалистов, около 2000 лет.
Подобного рода артефакты учёным удаётся найти крайне редко, так как органика быстро разлагается. Однако в случае с обуглившимся пирогом из Франции археологам действительно повезло. Специалисты считают, что не пригодное в пищу блюдо диаметром всего 10 см смогло хорошо сохраниться спустя почти два тысячелетия вследствие воздействия огня, изменившего химический состав. Учёные установили, что приготовлен пирог был в I веке н. э. – между 40 и 87 годами. Определить возраст удалось по найденным рядом с пирогом керамическим осколкам.
Полный химический анализ обугленного блюда в дальнейшем проведут в лаборатории. Пока же специалисты определили, что для приготовления пирога повар использовал два сорта пшеницы и схожие с ячменём злаки. На месте проведения археологических раскопок, предположительно, существовало галло-римское селение, возникшее в 400-300 гг. до н. э.
Подобного рода артефакты учёным удаётся найти крайне редко, так как органика быстро разлагается. Однако в случае с обуглившимся пирогом из Франции археологам действительно повезло. Специалисты считают, что не пригодное в пищу блюдо диаметром всего 10 см смогло хорошо сохраниться спустя почти два тысячелетия вследствие воздействия огня, изменившего химический состав. Учёные установили, что приготовлен пирог был в I веке н. э. – между 40 и 87 годами. Определить возраст удалось по найденным рядом с пирогом керамическим осколкам.
Полный химический анализ обугленного блюда в дальнейшем проведут в лаборатории. Пока же специалисты определили, что для приготовления пирога повар использовал два сорта пшеницы и схожие с ячменём злаки. На месте проведения археологических раскопок, предположительно, существовало галло-римское селение, возникшее в 400-300 гг. до н. э.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:13