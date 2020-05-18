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Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней давности

В ходе раскопок на территории современной коммуны Бребьер (Франция) археологи обнаружили обуглившийся пирог. Уникальной находке, по примерным оценкам специалистов, около 2000 лет.
Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней давности

Подобного рода артефакты учёным удаётся найти крайне редко, так как органика быстро разлагается. Однако в случае с обуглившимся пирогом из Франции археологам действительно повезло. Специалисты считают, что не пригодное в пищу блюдо диаметром всего 10 см смогло хорошо сохраниться спустя почти два тысячелетия вследствие воздействия огня, изменившего химический состав. Учёные установили, что приготовлен пирог был в I веке н. э. – между 40 и 87 годами. Определить возраст удалось по найденным рядом с пирогом керамическим осколкам.

Полный химический анализ обугленного блюда в дальнейшем проведут в лаборатории. Пока же специалисты определили, что для приготовления пирога повар использовал два сорта пшеницы и схожие с ячменём злаки. На месте проведения археологических раскопок, предположительно, существовало галло-римское селение, возникшее в 400-300 гг. до н. э.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:13

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