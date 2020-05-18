"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены Малышевой





Никас Сафронов рассказал, что дружит с Еленой Малышевой много лет и знает её, как хорошего человека. Он отмечает, что врач любит находиться постоянно в движении, поскольку ей необходимо саморазвиваться, находить что-то новое. «Она - трудоголик и благодаря этому у неё в жизни есть всё, что она хотела. Малышева это заработала своим тяжелым и упорным трудом», - отметил художник. Он также добавил, что медик является уникальным и творческим человеком, который «загораясь какой-то идеей, не остановится, пока не воплотит её в жизнь». Несмотря на то, что Малышева работает на телевидении, она всё же уделяет время и другим увлечениям: чтению научной литературы, посещению конференций и семинаров, слежению за развитием новых форм терапии, оборудования, лекарств, отмечает Сафронов.Телеведущая принимает участие в большом количестве проектов и инициатив, направленных на развитие медицины в России, благотворительных акциях, проводит там творческие встречи. «Елена Малышева является доброжелательным, открытым человеком с большим чутким сердцем. Она может помочь незнакомым людям. В сложное время она старается настроить людей на позитив и вселить оптимизм. Мне нравятся её передачи, и я считаю её одной из лучших ведущих в нашей стране. А может даже и в мире. У неё есть особенность подавать информацию живо и интересно и при этом преподносить это творчески», - отметил Никас Сафронов.