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"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены Малышевой

Художник Никас Сафронов решил встать на защиту Елены Малышевой, которую в последнее время очень часто критикуют поклонники. Мастер отметил, что она является сильной женщиной и самой лучшей ведущей в стране.
"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены Малышевой

Никас Сафронов рассказал, что дружит с Еленой Малышевой много лет и знает её, как хорошего человека. Он отмечает, что врач любит находиться постоянно в движении, поскольку ей необходимо саморазвиваться, находить что-то новое. «Она - трудоголик и благодаря этому у неё в жизни есть всё, что она хотела. Малышева это заработала своим тяжелым и упорным трудом», - отметил художник. Он также добавил, что медик является уникальным и творческим человеком, который «загораясь какой-то идеей, не остановится, пока не воплотит её в жизнь». Несмотря на то, что Малышева работает на телевидении, она всё же уделяет время и другим увлечениям: чтению научной литературы, посещению конференций и семинаров, слежению за развитием новых форм терапии, оборудования, лекарств, отмечает Сафронов.

Телеведущая принимает участие в большом количестве проектов и инициатив, направленных на развитие медицины в России, благотворительных акциях, проводит там творческие встречи. «Елена Малышева является доброжелательным, открытым человеком с большим чутким сердцем. Она может помочь незнакомым людям. В сложное время она старается настроить людей на позитив и вселить оптимизм. Мне нравятся её передачи, и я считаю её одной из лучших ведущих в нашей стране. А может даже и в мире. У неё есть особенность подавать информацию живо и интересно и при этом преподносить это творчески», - отметил Никас Сафронов.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:21

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