Актер Хоакин Феникс и его невеста Руни Мара впервые станут родителями

Как сообщается в издании Page Six, актриса примерно на пятом-шестом месяце беременности. На данный момент пара находится на самоизоляции в доме в Лос-Анджелесе, однако 35-летнюю Руни Мару и ее возлюбленного можно иногда увидеть во время прогулок. Для актеров это не первые романтические отношения, однако ни у 45-летнего Хоакина Феникса, ни у его избранницы детей не было.Пара познакомилась во время съемок картины «Она» и сдружилась. Актер признался, что Руни Мара стала первой девушкой, сведения о которой он искал в интернете. Он был убежден, что не нравится актрисе. Однако в ходе работы над фильмом «Мария Магдалена» в 2018 году у них начался роман, а уже летом следующего года в Сети появились слухи о помолвке голливудских знаменитостей.