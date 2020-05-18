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Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину Диденко

Представитель известной российской цирковой династии Эдгард Запашный в недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» рассказал об общении с блогером Екатериной Диденко. Дрессировщик предпринимал попытки «вразумить» её и не порочить память погибшего супруга, однако всё оказалось тщетным.
Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину Диденко

В конце февраля этого года на вечеринке, устроенной в сауне по случаю дня рождения Диденко, погибли несколько человек, включая мужа блогера. После этого она согласилась на участие в телешоу, где рассказывала подробности трагического инцидента, произошедшего из-за использования в закрытом помещении сухого льда. Эдгард Запашный считает поведение Екатерины Диденко абсолютно неправильным, поэтому попытался донести ей своё мнение и уберечь от совершения ненужных поступков. Лично с блогером Запашный не знаком и их общение происходило посредством сообщений в соцсети.

Дрессировщик полночи вёл беседы с Диденко, объясняя, что ей не стоит участвовать в шоу, порочить память мужа, подавать пример другим людям и дискредитировать понятие «блогер». Однако в итоге оба остались при своих мнениях. Вдова считает, что делает всё правильно, а дрессировщик усомнился в её умственных способностях.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:47

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