Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину Диденко





В конце февраля этого года на вечеринке, устроенной в сауне по случаю дня рождения Диденко, погибли несколько человек, включая мужа блогера. После этого она согласилась на участие в телешоу, где рассказывала подробности трагического инцидента, произошедшего из-за использования в закрытом помещении сухого льда. Эдгард Запашный считает поведение Екатерины Диденко абсолютно неправильным, поэтому попытался донести ей своё мнение и уберечь от совершения ненужных поступков. Лично с блогером Запашный не знаком и их общение происходило посредством сообщений в соцсети.Дрессировщик полночи вёл беседы с Диденко, объясняя, что ей не стоит участвовать в шоу, порочить память мужа, подавать пример другим людям и дискредитировать понятие «блогер». Однако в итоге оба остались при своих мнениях. Вдова считает, что делает всё правильно, а дрессировщик усомнился в её умственных способностях.