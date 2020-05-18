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Инсайдеры: Samsung Galaxy Note20+ проиграет Galaxy S20 Ultra в плане автономности

Предположительно, компания Samsung представит новые смартфоны из линейки Galaxy Note20 уже в августе. Речь идёт о Galaxy Note20 и Note20+, и недавно инсайдеры раскрыли некоторые технические характеристики устройств.

Согласно данным источников, Galaxy Note20 оснастят батареей на 4 тысячи мАч, а вот более флагманская модель Note20+ получит аккумулятор на 4,5 тысячи мАч. У второго смартфона показатели идентичны с Galaxy S20+, однако есть одно различие в виде элементов питания. По-видимому, Galaxy Note20+ не получит такую же хорошую автономность, как Galaxy S20 Ultra.

Среди сходств между двумя флагманскими девайсами – одинаковый дисплей на 6,9 дюйма, идентичная платформа, зато Galaxy S20 Ultra имеет батарею емкостью в 5 тысяч мАч. Тем не менее, слухи связывают новую линейку с поддержкой 120-герцевого режима в полном разрешении. В таком случае автономность телефонов может пострадать еще больше.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:55

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