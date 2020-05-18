Китайские эксперты считают российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире





Современные перехватчики также не должны стать особой помехой в воздушном бою для данного истребителя, подчеркивают в издании «Хуаньцю шибао». На сегодняшний день лишь два самолёта могут выполнить фигуру высшего пилотажа «Кобра», и оба – российские (Су-34, Су-27). К тому же, Су-34 обладает огромной мощью, а бомбовая нагрузка составила около 8 тонн. На борту истребителя могут расположиться до 12 образцов вооружения, что позволяет наносить удары по нескольким видам объектов.Самой узнаваемой частью самолёта авторы статьи назвали его нос, напоминающий скорее «утиный клюв», но это, безусловно, комплимент, так как подобное решение дает немало преимуществ, подытожили специалисты.