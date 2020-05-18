АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями Парижа

Начиная с 11 мая во Франции постепенно отменяются ограничения, ранее введённые из-за пандемии коронавируса. Государственный совет страны принял решение о временном запрете на использование беспилотников для слежения за жителями Парижа.
Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями Парижа

Патрис Спинози, адвокат и член французской Лиги прав человека, в эфире радио France Info рассказал, что решение о временном запрете принято в связи с неустановленным регламентом на обработку персональных данных о жителях Парижа, попавших в объективы камер в период отмены карантинных мер. Данное постановление Госсовета вступает в силу с понедельника, 18 мая, касаясь формально исключительно столицы, однако в реальности распространится и на остальные регионы Франции.

Для того, чтобы в дальнейшем можно было использовать беспилотники для слежения за гражданами, их нужно оборудовать устройствами, не позволяющим определять личность человека, ставшего объектом съёмки. До пандемии коронавируса летательные аппараты данного типа применялись парижскими властями в качестве средства наблюдения за участниками массовых мероприятий, а во время карантина с их помощью фиксировались нарушители введённого в стране режима.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Маленький Мук!": Годовалый сын Сергея Безрукова Степан примерял кроссовки…
Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями…
Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес…
Надежда Оболенцева показала архивную фотографию с пышной…
Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату…
"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены…
Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней…
Актер Хоакин Феникс и его невеста Руни Мара впервые станут…
Инсайдеры: Samsung Galaxy Note20+ проиграет Galaxy S20 Ultra в плане…
Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину…
Китайские эксперты считают российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в…
Покинувшая «Солдатки» Безверхова вернулась в «Дом-2» строить отношения с…
Учёные из Израиля разработали приложение для определения коронавируса по…
Наталья Бондарчук о смерти Инны Макаровой: «Мама не смогла пережить потерю…
Эксперты назвали ТОП-5 лучших ноутбуков до 50 тысяч…
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировалась в нижнем белье со сломанной…
Xiaomi представила бюджетную пальчиковую батарею питания емкостью 2900…
"Это единственный рычаг ": Иван Жидков решил не платить алименты за отказ видеться с сыном…
Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX…
Поклонник Ирины Дубцовой сделал певице…
Сын Алёны Водонаевой Богдан после двух месяцев в самоизоляции с матерью не захотел возвращаться к ней от…
Опубликована информация о новом кроссовере GAC для…
"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с…
В Сети перечислили самые провальные технологические…
Яну Рудковскую и Евгения Плющенко «довёл до истерики» набранный за время самоизоляции…
В Тверской области пьяный отец сломал бедро 4-летней…
Бочкарева осудила Муцениеце за вынос на публику скандалов с…
Михаил Полицеймако: «Для поддержания формы на карантине в сексе нужно использовать неудобные…
Просмотреть все новости