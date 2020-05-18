Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями Парижа





Патрис Спинози, адвокат и член французской Лиги прав человека, в эфире радио France Info рассказал, что решение о временном запрете принято в связи с неустановленным регламентом на обработку персональных данных о жителях Парижа, попавших в объективы камер в период отмены карантинных мер. Данное постановление Госсовета вступает в силу с понедельника, 18 мая, касаясь формально исключительно столицы, однако в реальности распространится и на остальные регионы Франции.Для того, чтобы в дальнейшем можно было использовать беспилотники для слежения за гражданами, их нужно оборудовать устройствами, не позволяющим определять личность человека, ставшего объектом съёмки. До пандемии коронавируса летательные аппараты данного типа применялись парижскими властями в качестве средства наблюдения за участниками массовых мероприятий, а во время карантина с их помощью фиксировались нарушители введённого в стране режима.