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Покинувшая «Солдатки» Безверхова вернулась в «Дом-2» строить отношения с Моргенштерном

Клава Безверхова покинула реалити-проект «Солдатки», в котором девушкам предлагают пройти настоящую службу в армии. 21-летняя участница шоу вернулась в «Дом-2», где была ранее, чтобы построить отношения с Максимом Моргенштерном.
Покинувшая «Солдатки» Безверхова вернулась в «Дом-2» строить отношения с Моргенштерном

Условий казармы Клава Безверхова не выдержала, хотя вначале проекта, который стартовал на ТНТ, уверяла, что любит различные испытания. Она сама покинула реалити-сериал, так как поняла, что ей тяжело. Однако без телепроектов долго она не оставалась, вернувшись в «Дом-2». У девушки завязались интимные отношения с двоюродным братом рэпера Моргенштерна. Телезвезду не смущает тот факт, что Максим неравнодушен к новой участнице реалити-шоу Насте. Клава Безверхова открыто заявляет, что симпатизирует родственнику популярного блогера.

21-летняя девушка всегда отдает предпочтение парням с громкими именами. У нее были романы с Гусейном Гасановым, Мишей Марвином и Jah Khalib. Клава Безверхова не скрывает, что мечтает стать участницей проекта «Холостяк», который дает многим девушкам большую популярность в соцсетях. Также знаменитость призналась, что с 12 лет влюблена в парня, с которым ее связывают взаимные чувства. Однако им помешала быть вместе его мать с помощью шантажа. Оказывается, девушка разбила дорогостоящую машину молодого человека и ее поставили перед выбором: или она оплачивает ущерб, или оставляет в покое молодого человека.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:32

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