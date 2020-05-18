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Учёные из Израиля разработали приложение для определения коронавируса по голосу

Учёные из Израиля предлагают определять наличие коронавирусной инфекции по голосу, поскольку вирус поражает в частности и голосовые связки. Для этого было разработано приложение, с помощью которого можно выявить заболевание на ранней стадии.

Согласно утверждению авторов разработки из колледжа в Тель-Авиве, вирус воздействует на верхние дыхательные пути, в частности, на голосовые связки. Эксперты, которые занимались разработкой приложения, заложили в программу голоса здоровых людей, пациентов с ОРВИ и людей с коронавирусной инфекцией нового типа на начальном этапе.

Благодаря этому приложение сможет с высокой точностью обнаружить наличие коронавируса, отличая его от других болезней. По словам профессора Ами Мояля, являющегося одним из авторов эксперимента, ранее данную методику применяли во время диагностики депрессивных состояний и заболеваний Альцгеймера. Разработчики предполагают, что программа способна исследовать голос человека и при обнаружении симптомов COVID-19 сообщать о необходимости пройти тест. Для получения итоговой версии приложения эксперты в течение нескольких недель обучали её правильно распознавать голоса разных людей.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:25

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