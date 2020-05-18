Учёные из Израиля разработали приложение для определения коронавируса по голосу





Согласно утверждению авторов разработки из колледжа в Тель-Авиве, вирус воздействует на верхние дыхательные пути, в частности, на голосовые связки. Эксперты, которые занимались разработкой приложения, заложили в программу голоса здоровых людей, пациентов с ОРВИ и людей с коронавирусной инфекцией нового типа на начальном этапе.Благодаря этому приложение сможет с высокой точностью обнаружить наличие коронавируса, отличая его от других болезней. По словам профессора Ами Мояля, являющегося одним из авторов эксперимента, ранее данную методику применяли во время диагностики депрессивных состояний и заболеваний Альцгеймера. Разработчики предполагают, что программа способна исследовать голос человека и при обнаружении симптомов COVID-19 сообщать о необходимости пройти тест. Для получения итоговой версии приложения эксперты в течение нескольких недель обучали её правильно распознавать голоса разных людей.