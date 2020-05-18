Наталья Бондарчук о смерти Инны Макаровой: «Мама не смогла пережить потерю мужа»





Инна Макарова в браке с режиссёром Сергеем Бондарчуком прожила почти 12 лет, родив свою единственную дочь Наталью. Рассталась пара в 1959 году, и только спустя 14 лет актриса вышла замуж во второй раз за академика АМН СССР Михаила Перельмана. Супруг Макаровой умер в 2013 году, а она не смогла пережить потерю и тоже начала постепенно угасать. Наталья Бондарчук говорит, что Перельман перед операцией звонил и ей, и жене. Она тогда поняла, что это было прощание, а вот Инна Макарова до последнего надеялась на положительный исход, но супруга так и не смогли спасти.Смерть мужа стала для Инны Макаровой непростым испытанием. Она пережила стресс, негативно отразившийся на здоровье, и после этого начала сильно болеть. Актриса пережила второго супруга на 7 лет. Умерла Макарова в 93-летнем возрасте в марте этого года. По словам Натальи Бондарчук, незадолго до смерти мама начала видеть близких людей, давно ушедших из жизни, но её не пытались разубедить, что их уже нет в живых.