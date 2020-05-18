Xiaomi представила бюджетную пальчиковую батарею питания емкостью 2900 мАч





На китайском рынке продавать одноразовый элемент питания начнут спустя пару дней, 20 мая. Если сравнить батарею, вес которой 16 грамм, с обычными аккумуляторами, то она отличается улучшенными характеристиками. В производстве Mijia Super Battery используются новейшая литиевая технология третьего поколения. Благодаря ей разработчики уменьшили массу, увеличили емкость, обеспечили низкий показатель саморазряда и повысили морозостойкость пальчиковой батареи.Согласно заявлению Xiaomi, новинка представляет собой супербатарею. Речь идет о таком функционале Mijia Super Battery, как уплотнительное кольцо, взрывозащищенный клапан, двойная мембрана, полностью поглощающая электролит. Кроме этого, батарея питания получила трехслойный предохранительный механизм, который способен предотвратить короткое замыкание или взрыв в ходе использования.