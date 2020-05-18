Xiaomi представила бюджетную пальчиковую батарею питания емкостью 2900 мАч
Компания Xiaomi презентовала бюджетную пальчиковую батарею питания Mijia Super Battery, которая может похвастаться емкостью 2900 мАч. Новинка на треть легче, чем аналогичные элементы, а ее стоимость составляет всего 2,38 доллара.
На китайском рынке продавать одноразовый элемент питания начнут спустя пару дней, 20 мая. Если сравнить батарею, вес которой 16 грамм, с обычными аккумуляторами, то она отличается улучшенными характеристиками. В производстве Mijia Super Battery используются новейшая литиевая технология третьего поколения. Благодаря ей разработчики уменьшили массу, увеличили емкость, обеспечили низкий показатель саморазряда и повысили морозостойкость пальчиковой батареи.
Согласно заявлению Xiaomi, новинка представляет собой супербатарею. Речь идет о таком функционале Mijia Super Battery, как уплотнительное кольцо, взрывозащищенный клапан, двойная мембрана, полностью поглощающая электролит. Кроме этого, батарея питания получила трехслойный предохранительный механизм, который способен предотвратить короткое замыкание или взрыв в ходе использования.
На китайском рынке продавать одноразовый элемент питания начнут спустя пару дней, 20 мая. Если сравнить батарею, вес которой 16 грамм, с обычными аккумуляторами, то она отличается улучшенными характеристиками. В производстве Mijia Super Battery используются новейшая литиевая технология третьего поколения. Благодаря ей разработчики уменьшили массу, увеличили емкость, обеспечили низкий показатель саморазряда и повысили морозостойкость пальчиковой батареи.
Согласно заявлению Xiaomi, новинка представляет собой супербатарею. Речь идет о таком функционале Mijia Super Battery, как уплотнительное кольцо, взрывозащищенный клапан, двойная мембрана, полностью поглощающая электролит. Кроме этого, батарея питания получила трехслойный предохранительный механизм, который способен предотвратить короткое замыкание или взрыв в ходе использования.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:55