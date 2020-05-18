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Эксперты назвали ТОП-5 лучших ноутбуков до 50 тысяч рублей

Как известно, ноутбуки приобретаются на очень длительный срок, поэтому их производительность должна быть достаточно высокой, а стоимость – доступной. Эксперты назвали самые оптимальные модели данных устройств, цена которых не превышает 50 тысяч рублей.

Покупка бюджетных ноутбуков для игр или работы не имеет смысла из-за слабых характеристик, а вот топовые девайсы обойдутся покупателю в очень большую сумму. Поэтому можно обратить внимание на средний ценовой сегмент, однако даже здесь нужно выбирать с умом. Один из самых сбалансированных гаджетов в этом списке - Acer Aspire 5: его характеристики подходят как для комфортной работы, так и для игр, пусть и не при высоких или максимальных настройках графики. ASUS VivoBook S15 тоже получил немало модификаций с разными параметрами. Отличительной особенностью ноутбуков является удобная клавиатура и дисплей, полностью лишенный рамок. DELL Vostro 15 больше подходит бизнес-пользователям из-за повышенной степени защиты и облегченной интеграции девайса со смартфонами на iOS и Android.

HP ProBook 430 G5 выделяется максимальной автономностью – длительность работы без подзарядки может составить около 17 часов, отмечают разработчики. Lenovo IdeaPad L340 Gaming, как правило, стоит немного дороже 50 тысяч рублей, но цена снижается во время распродаж или скидок. Прежде всего, это геймерская линейка, оснащенная добротными процессорами Intel i5-9300H или Intel i7-8750, а также видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:10

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