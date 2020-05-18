"Это единственный рычаг ": Иван Жидков решил не платить алименты за отказ видеться с сыном Степаном





В течение 4 лет Иван Жидков встречался с Лилией Соловьевой, позднее они расстались, однако у них остался общий сын Степан. Сейчас актёр и его бывшая возлюбленная не ладят, но артист пытается найти с ней общий язык, чтобы у него была возможность видеться с наследником. Вероятнее всего, Иван Жидков окончательно поссорился с экс-избранницей, поскольку недавно заявил, что ему не разрешают встречаться с сыном Степаном.Согласно утверждению актёра, мать ребёнка не разрешает знаменитости видеться с ним в связи с пандемией COVID-19. Однако данные аргументы не устраивают артиста. Он считает, что это лишь формальный повод для ограничения встреч отца с сыном. Актёр отмечает, он обладает такими же родительскими правами и должен видеться с ребенком, принимать участие в его воспитании, как и мама малыша, однако по факту получается, что это не так. На данный момент знаменитость старается исправно платить алименты на ребенка, однако из-за ограничений в общении актёр поставил экс-возлюбленной ультиматум: или она разрешает ему общаться с сыном, или он прекращает платить деньги.