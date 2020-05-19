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Эмма Малинина о женщинах, не желающих иметь ребёнка: «Кто-то их осуждает, но не я»

Супруга отечественного эстрадного исполнителя Александра Малинина рассказала о своём отношении к женщинам, не желающих иметь ребёнка, или убеждённым чайлдфри. Акушер-гинеколог с многолетним стажем Эмма Малинина не отрицает, что некоторые осуждают подобные решения, но она к этой категории людей не относится.
Эмма Малинина о женщинах, не желающих иметь ребёнка: «Кто-то их осуждает, но не я»

Эмма Малинина с детства была уверена, что в семье должны быть дети и именно в этом заключается смысл создания «ячейки общества». Однако в начале карьеры, когда она работала в роддоме, произошёл случай, после которого взгляд на рождение детей у доктора поменялся. Тогда одна из беременных пациенток готова была отказаться от малыша, рассказав Малининой, что биологическому отцу он не нужен, её родители тоже не смогут ничем помочь, а сама будущая мама ещё учится и вряд ли сможет воспитать ребёнка. После долгой беседы девушка прислушалась к доводам медика и согласилась, что всё же не откажется от малыша, но придя через несколько дней на работу Малинина узнала, что девушка родила здорового сына, написала отказную и сбежала из роддома. Тогда старшая коллега объяснила, что студентке ребёнок просто был не нужен, зато потом он попал в семью, где его действительно будут любить и дадут всё самое лучшее.

Сейчас супруга Александра Малинина уверена, что женщина имеет право не хотеть ребёнка и её за это нельзя осуждать. Если на первом месте для неё стоит карьера, проекты, красота и прочее, а семейная жизнь воспринимается «каторгой», то такая мать точно ничего не сможет дать малышу и в этом случае детей лучше не рожать. Кроме того, Эмма Малинина говорит, что не лучшим решением родить становятся советы со стороны «давно пора», «рожай для себя» или «чтобы укрепить семью». В первую очередь женщина должна чувствовать готовность взять на себя ответственность за детей, зная, что сможет дать ему всё необходимое, и это не только материальные вещи, но и духовное воспитание достойного человека.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

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