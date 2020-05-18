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Опубликована информация о новом кроссовере GAC для РФ

Новый кроссовер GAC GS5 появится на российском рынке практически в одно время с минивэном GN8. Представители китайского автоконцерна таким образом придерживаются своей стратегии расширения модельного ряда в РФ.
Опубликована информация о новом кроссовере GAC для РФ

Уже летом стоит ожидать дебюта двух транспортных средств – кроссовера GS5 и минивэна GN8. Несколько часов назад представители пресс-службы компании сообщили некоторые технические характеристики автомобиля GAC GS5. В подкапотном пространстве разместится 1,5-литровый турбодвигатель, генерирующий около 137 лошадиных сил. Силовая установка функционирует исключительно в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. Кроме того, они выделили наличие антипробуксовочной системы, системы распределения тормозных усилий, а также независимую подвеску.

Стоит отметить, что компания GAC появилась на российском рынке не очень давно – первая модель дебютировала в РФ лишь в конце прошлого года. Речь идёт о флагманском кроссовере GS8, базовая модификация которого обошлась россиянам в 1,9 миллиона рублей, а топовая комплектация стоит почти 2,5 миллиона рублей.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:13

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