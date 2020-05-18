Дочь Синди Кроуфорд сфотографировалась в нижнем белье со сломанной рукой
Модель Кайя Гербер недавно сломала правую руку, поэтому не упустила шанса сфотографироваться. Дочь Синди Кроуфорд предстала на снимках в нижнем белье и в гипсе.
Необычная фотография в профиле Кайи Гербер вызвала бурную реакцию на веб-платформе Instagram. 18-летняя модель решила попозировать перед зеркалом, будучи одетой в нижнее белье цвета хаки. Все же, основное внимание было приковано к гипсу, который «красовался» на правой руке дочери Синди Кроуфорд. «Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» - объяснила блогер в публикации, которая также содержала рентгеновские снимки кисти с переломом.
Большинство фанатов выразили сочувствие кумиру, пожелав ей скорейшего выздоровления. Часть подписчиков добавила, что Гербер с каждым годом становится похожей на свою знаменитую маму. Стоит отметить, что это не первый раз, когда модель шокирует своих подписчиков. В начале апреля Гербер поделилась изображениями, которые запечатлели звезду в откровенном бикини с леопардовым принтом. Откровенные снимки в считанные минуты собрали более 500 тысяч «лайков».
Необычная фотография в профиле Кайи Гербер вызвала бурную реакцию на веб-платформе Instagram. 18-летняя модель решила попозировать перед зеркалом, будучи одетой в нижнее белье цвета хаки. Все же, основное внимание было приковано к гипсу, который «красовался» на правой руке дочери Синди Кроуфорд. «Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» - объяснила блогер в публикации, которая также содержала рентгеновские снимки кисти с переломом.
Большинство фанатов выразили сочувствие кумиру, пожелав ей скорейшего выздоровления. Часть подписчиков добавила, что Гербер с каждым годом становится похожей на свою знаменитую маму. Стоит отметить, что это не первый раз, когда модель шокирует своих подписчиков. В начале апреля Гербер поделилась изображениями, которые запечатлели звезду в откровенном бикини с леопардовым принтом. Откровенные снимки в считанные минуты собрали более 500 тысяч «лайков».