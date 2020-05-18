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Дочь Синди Кроуфорд сфотографировалась в нижнем белье со сломанной рукой

Модель Кайя Гербер недавно сломала правую руку, поэтому не упустила шанса сфотографироваться. Дочь Синди Кроуфорд предстала на снимках в нижнем белье и в гипсе.

Необычная фотография в профиле Кайи Гербер вызвала бурную реакцию на веб-платформе Instagram. 18-летняя модель решила попозировать перед зеркалом, будучи одетой в нижнее белье цвета хаки. Все же, основное внимание было приковано к гипсу, который «красовался» на правой руке дочери Синди Кроуфорд. «Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» - объяснила блогер в публикации, которая также содержала рентгеновские снимки кисти с переломом.

Большинство фанатов выразили сочувствие кумиру, пожелав ей скорейшего выздоровления. Часть подписчиков добавила, что Гербер с каждым годом становится похожей на свою знаменитую маму. Стоит отметить, что это не первый раз, когда модель шокирует своих подписчиков. В начале апреля Гербер поделилась изображениями, которые запечатлели звезду в откровенном бикини с леопардовым принтом. Откровенные снимки в считанные минуты собрали более 500 тысяч «лайков».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:03

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