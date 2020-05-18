Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян рассказали, что их больше всего бесит друг в друге

Согласно утверждению Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян является идеальной хозяйкой и супругой, однако даже у неё имеется серьёзный недостаток. При наличии большого багажа знаний и образования в сфере журналистики она так и не освоила профессию парикмахера. При соблюдении условий социального дистанцирования и закрытых салонов красоты он был бы счастлив, если Симоньян смогла его подстричь., — заявил Кеосаян в эфире шоу «Соловьёв LIVE». Журналистка также обнаружила во время карантина у супруга огромный недостаток., — сообщила Симоньян.Стоит отметить, недавно супружеская пара вместе пережила семейную драму. Журналистка лишилась ребёнка на ранних сроках беременности. Кеосаян и Симоньян воспитывают троих общих детей - дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта. Младшей дочери супругов скоро исполнится 7 месяцев. Журналистка и режиссёр до сих пор не вступили в брак, однако намереваются сделать это в ближайшем будущем.