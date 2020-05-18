Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян рассказали, что их больше всего бесит друг в друге
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян решили рассказать, что их больше всего бесит друг в друге. Оказывается, журналистке не нравится положительный характер супруга, а режиссёру хочется, чтобы жена научилась парикмахерскому делу.
Согласно утверждению Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян является идеальной хозяйкой и супругой, однако даже у неё имеется серьёзный недостаток. При наличии большого багажа знаний и образования в сфере журналистики она так и не освоила профессию парикмахера. При соблюдении условий социального дистанцирования и закрытых салонов красоты он был бы счастлив, если Симоньян смогла его подстричь.
«Бесит, что при том количестве образований, полученные ею, у неё нет образования парикмахера. Я смотрю на себя в зеркало и задаю вопрос супруге: «Почему же ты не окончила курсы?» Хватит! Подстриги меня», — заявил Кеосаян в эфире шоу «Соловьёв LIVE». Журналистка также обнаружила во время карантина у супруга огромный недостаток. «Мне больше всего не нравится, что он такой хороший и у меня нет морального права сделать ничего плохого», — сообщила Симоньян.
Стоит отметить, недавно супружеская пара вместе пережила семейную драму. Журналистка лишилась ребёнка на ранних сроках беременности. Кеосаян и Симоньян воспитывают троих общих детей - дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта. Младшей дочери супругов скоро исполнится 7 месяцев. Журналистка и режиссёр до сих пор не вступили в брак, однако намереваются сделать это в ближайшем будущем.
Согласно утверждению Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян является идеальной хозяйкой и супругой, однако даже у неё имеется серьёзный недостаток. При наличии большого багажа знаний и образования в сфере журналистики она так и не освоила профессию парикмахера. При соблюдении условий социального дистанцирования и закрытых салонов красоты он был бы счастлив, если Симоньян смогла его подстричь.
«Бесит, что при том количестве образований, полученные ею, у неё нет образования парикмахера. Я смотрю на себя в зеркало и задаю вопрос супруге: «Почему же ты не окончила курсы?» Хватит! Подстриги меня», — заявил Кеосаян в эфире шоу «Соловьёв LIVE». Журналистка также обнаружила во время карантина у супруга огромный недостаток. «Мне больше всего не нравится, что он такой хороший и у меня нет морального права сделать ничего плохого», — сообщила Симоньян.
Стоит отметить, недавно супружеская пара вместе пережила семейную драму. Журналистка лишилась ребёнка на ранних сроках беременности. Кеосаян и Симоньян воспитывают троих общих детей - дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта. Младшей дочери супругов скоро исполнится 7 месяцев. Журналистка и режиссёр до сих пор не вступили в брак, однако намереваются сделать это в ближайшем будущем.