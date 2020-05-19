Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку гомосексуалистов
Американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон на странице в Instagram поделилась результатом откровенной фотосессии. Снимками на фоне флага ЛГБТ-сообщества светская львица выразила свою поддержку гомосексуалистам.
Ровно 30 лет назад гомосексуальность была исключена из классификации заболеваний, а через 16 лет 17 мая в некоторых странах начали отмечать День борьбы против трансфобии и гомофобии. Пэрис Хилтон в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией обнародовала в соцсети пост с фото, сделанным на фоне радужного флага. В кадре знаменитость запечатлена в откровенном образе – практически обнажённой, с ярко-красными цветами, закрывающими оголённые части тела вместо нижнего белья. В подписи к посту Хилтон лаконично написала: «Любовь есть любовь».
Одной из первых в комментариях к публикации «отметилась» мать американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, оставившая вместо слов «эмодзи» в виде сердец. Фолловеры пишут Пэрис Хилтон массу комплиментов, называя «милой и доброй», «горячей штучкой», «невероятной красавицей с большим сердцем» и находя другие не менее лестные эпитеты.
Ровно 30 лет назад гомосексуальность была исключена из классификации заболеваний, а через 16 лет 17 мая в некоторых странах начали отмечать День борьбы против трансфобии и гомофобии. Пэрис Хилтон в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией обнародовала в соцсети пост с фото, сделанным на фоне радужного флага. В кадре знаменитость запечатлена в откровенном образе – практически обнажённой, с ярко-красными цветами, закрывающими оголённые части тела вместо нижнего белья. В подписи к посту Хилтон лаконично написала: «Любовь есть любовь».
Одной из первых в комментариях к публикации «отметилась» мать американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, оставившая вместо слов «эмодзи» в виде сердец. Фолловеры пишут Пэрис Хилтон массу комплиментов, называя «милой и доброй», «горячей штучкой», «невероятной красавицей с большим сердцем» и находя другие не менее лестные эпитеты.