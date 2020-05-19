АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 78.94 USD 72.98
Курс валют на 19.05.2020

Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку гомосексуалистов

Американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон на странице в Instagram поделилась результатом откровенной фотосессии. Снимками на фоне флага ЛГБТ-сообщества светская львица выразила свою поддержку гомосексуалистам.
Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку гомосексуалистов

Ровно 30 лет назад гомосексуальность была исключена из классификации заболеваний, а через 16 лет 17 мая в некоторых странах начали отмечать День борьбы против трансфобии и гомофобии. Пэрис Хилтон в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией обнародовала в соцсети пост с фото, сделанным на фоне радужного флага. В кадре знаменитость запечатлена в откровенном образе – практически обнажённой, с ярко-красными цветами, закрывающими оголённые части тела вместо нижнего белья. В подписи к посту Хилтон лаконично написала: «Любовь есть любовь».

Одной из первых в комментариях к публикации «отметилась» мать американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, оставившая вместо слов «эмодзи» в виде сердец. Фолловеры пишут Пэрис Хилтон массу комплиментов, называя «милой и доброй», «горячей штучкой», «невероятной красавицей с большим сердцем» и находя другие не менее лестные эпитеты.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку…
В России отмечается День Иова-горошника: Что нельзя и можно делать в этот…
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян рассказали, что их больше всего бесит друг в…
Эксперты назвали самые угоняемые марки автомобилей во время…
Брюс Уиллис спасается от коронавируса в геройском скафандре из…
"Маленький Мук!": Годовалый сын Сергея Безрукова Степан примерял кроссовки…
Во Франции временно запретили использовать беспилотники для слежения за жителями…
Житель Краснодарского края убил родного брата из-за оскорблений в адрес…
Надежда Оболенцева показала архивную фотографию с пышной…
Заразившегося коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату…
"Она очень сильная женщина": Никас Сафронов встал на защиту Елены…
Археологи обнаружили во Франции обуглившийся пирог 2000-летней…
Актер Хоакин Феникс и его невеста Руни Мара впервые станут…
Инсайдеры: Samsung Galaxy Note20+ проиграет Galaxy S20 Ultra в плане…
Эдгард Запашный рассказал о тщетных попытках «вразумить» блогера Екатерину…
Китайские эксперты считают российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в…
Покинувшая «Солдатки» Безверхова вернулась в «Дом-2» строить отношения с…
Учёные из Израиля разработали приложение для определения коронавируса по…
Наталья Бондарчук о смерти Инны Макаровой: «Мама не смогла пережить потерю…
Эксперты назвали ТОП-5 лучших ноутбуков до 50 тысяч…
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировалась в нижнем белье со сломанной…
Xiaomi представила бюджетную пальчиковую батарею питания емкостью 2900…
"Это единственный рычаг ": Иван Жидков решил не платить алименты за отказ видеться с сыном…
Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX…
Поклонник Ирины Дубцовой сделал певице…
Сын Алёны Водонаевой Богдан после двух месяцев в самоизоляции с матерью не захотел возвращаться к ней от…
Опубликована информация о новом кроссовере GAC для…
"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с…
Просмотреть все новости