В Тверской области пьяный отец сломал бедро 4-летней дочери
15 мая, в вечерние часы, в Тверской области 25-летний отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сломал бедро родной 4-летней дочери. Медики сообщили о поступившей несовершеннолетней пациентки в полицию.
Врачи провели обследование девочки. Рентген выявил наличие перелома левой бедренной кости. В отношении отца пострадавшей заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Следователи считают, что мужчина схватил ребенка и бросил на кровать. От сильного удара девочка получила перелом. Подозреваемый свою вину не признал. На время следствия и суда задержанный останется в СИЗО.
Ранее в московской аптеке пенсионер избил стоявшего в очереди историка. 81-летнему Владиславу Назарову потребовалась медицинская помощь.
Врачи провели обследование девочки. Рентген выявил наличие перелома левой бедренной кости. В отношении отца пострадавшей заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Следователи считают, что мужчина схватил ребенка и бросил на кровать. От сильного удара девочка получила перелом. Подозреваемый свою вину не признал. На время следствия и суда задержанный останется в СИЗО.
Ранее в московской аптеке пенсионер избил стоявшего в очереди историка. 81-летнему Владиславу Назарову потребовалась медицинская помощь.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:44