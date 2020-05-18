Поклонник Ирины Дубцовой сделал певице предложение

«Нормальная реакция на мои кулинарные делишки!» - написала исполнительница под оригинальным комментарием.

Во время карантина Дубцова не стала сидеть без дела и решила усовершенствовать свои кулинарные навыки. Певица регулярно дразнит фанатов фотографиями сочных стейков, тортов, лазаньи, пиццы. Многим мужчинам изысканные блюда открыли артистку с другой стороны – оказалось, долгие годы в ней «спала» отличная хозяйка.После очередной публикации готовки мяса на гриле один из фанатов позвал Дубцову замуж. Звезду позабавило, что ее популярность стала расти из-за кулинарных постов, но раскрывать свой ответ влюбленному поклоннику она не стала.В этом году Дубцовой пришлось непросто. Артистка и ее сын Артем, рожденный от Романа Черницына, страдают аллергией и весной улетают на период цветения на Мальдивы. Коронавирус нарушил их привычные планы.