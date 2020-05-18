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В Сети перечислили самые провальные технологические проекты

Днями ранее фирма Samsung заявила о прекращении работы над VR-технологиями, которые оказались провальными. В Сети перечислили и другие технологические проекты, не добившиеся успеха.

На рынке существует множество технологий, которым предрекали большое будущее, но в определенный момент что-то пошло не так. К таковым относятся "умные" очки, наиболее видным представителем которых можно назвать Google Glass. Этот продукт страдал от целого ряда проблем: от многочисленных багов до низкой автономности, заканчивая стоимостью в 1,5 тысячи долларов. Что касается проекта под названием Google Books, то оцифровка всех книг мира оказалась амбициозной, но юридически обреченной задачей. Дело в том, что писатели стали воевать с компанией на предмет авторских прав, а издатели встали на защиту своих денег и индустрии.

Аналогичная судьба постигла и 3D-телевидение, которое не только оказалось дорогостоящим, но и утомительным для глаз. Более интересной разработкой считаются модульные смартфоны, которых вовсю пиарили в 2016 году. Концепт собираемых устройств не обрел ожидаемого успеха, поскольку Google отменила свой Project Ara из-за низкого спроса. Говоря о провальных технологиях нельзя забывать о "прорывах" 2000-х годов, к которым относятся формат HD DVD и сервис Flo TV от компании Qualcomm.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:01

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