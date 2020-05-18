Обладатель премии «Сезар» и известный французский актер Мишель Пикколи умер от инсульта





Жиль Жакоб, ранее занимавший должность главы Каннского кинофестиваля, подтвердил сведения о смерти своего друга. В момент кончины с ним находилась супруга Людивин и дети – Миссия и Инорд. Дата и место проведения панихиды по Пикколи пока не называются.За свою карьеру Пикколи сыграл много запоминающихся ролей. Наибольшую известность актеру принесли картины «Дневная красавица» и «Презрение».