Разработчики игры Minecraft переименовали компанию в честь её 11-летия
Как сообщают в пресс-службе студии Mojang, руководство решило переименовать компанию в честь её 11-летия. Разработчики игры Minecraft теперь работают под брендом Mojang Studios.
Помимо перемен в собственном названии, Mojang Studios также представила новую версию собственного логотипа. Теперь он состоит из деталей, которые дизайнеры прозвали «моджангами». Это решение было принято не спроста: на компанию теперь трудятся команды программистов со всего мира. Концепция студии поменялась на международную, поскольку её сотрудниками стали многочисленные специалисты из США, Японии, Швеции, Канады и Великобритании.
Поскольку Mojang была основана в 2009 году, эта инициатива также совпала с 11-летием корпорации. Создателем фирмы является шведский программист Маркус «Notch» Перссон, который продал её в 2014 году Microsoft за 2,5 млрд долларов. Представители Mojang Studios говорят, что её сотрудники сейчас заняты разработкой Minecraft Earth и Minecraft Dungeons, полнометражного фильма и, что больше всего радует геймеров, новыми играми.
Помимо перемен в собственном названии, Mojang Studios также представила новую версию собственного логотипа. Теперь он состоит из деталей, которые дизайнеры прозвали «моджангами». Это решение было принято не спроста: на компанию теперь трудятся команды программистов со всего мира. Концепция студии поменялась на международную, поскольку её сотрудниками стали многочисленные специалисты из США, Японии, Швеции, Канады и Великобритании.
Поскольку Mojang была основана в 2009 году, эта инициатива также совпала с 11-летием корпорации. Создателем фирмы является шведский программист Маркус «Notch» Перссон, который продал её в 2014 году Microsoft за 2,5 млрд долларов. Представители Mojang Studios говорят, что её сотрудники сейчас заняты разработкой Minecraft Earth и Minecraft Dungeons, полнометражного фильма и, что больше всего радует геймеров, новыми играми.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:20