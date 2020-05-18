Разработчики игры Minecraft переименовали компанию в честь её 11-летия





Помимо перемен в собственном названии, Mojang Studios также представила новую версию собственного логотипа. Теперь он состоит из деталей, которые дизайнеры прозвали «моджангами». Это решение было принято не спроста: на компанию теперь трудятся команды программистов со всего мира. Концепция студии поменялась на международную, поскольку её сотрудниками стали многочисленные специалисты из США, Японии, Швеции, Канады и Великобритании.Поскольку Mojang была основана в 2009 году, эта инициатива также совпала с 11-летием корпорации. Создателем фирмы является шведский программист Маркус «Notch» Перссон, который продал её в 2014 году Microsoft за 2,5 млрд долларов. Представители Mojang Studios говорят, что её сотрудники сейчас заняты разработкой Minecraft Earth и Minecraft Dungeons, полнометражного фильма и, что больше всего радует геймеров, новыми играми.