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Сын Алёны Водонаевой Богдан после двух месяцев в самоизоляции с матерью не захотел возвращаться к ней от отца

Отечественный блогер и журналист Алёна Водонаева на странице в Instagram опубликовала видеообращение от сына Богдана. Мальчик вместе с ней провёл два месяца в самоизоляции, а попав к отцу, не захотел пока возвращаться домой, тактично объясняя матери своё желание.
Сын Алёны Водонаевой Богдан после двух месяцев в самоизоляции с матерью не захотел возвращаться к ней от отца

В кадре 9-летний Богдан говорит, что очень любит мать, но при этом не меньшие чувства испытывает и к отцу, предпринимателю Алексею Малакееву, с которым не виделся долгое время. Обращаясь к Алёне Водонаевой мальчик просит понять его правильно и ни в коем случае не думать, что он забыл о ней или вообще не планирует возвращаться домой. Богдан просто очень соскучился по отцу, поэтому хочет провести с ним ещё хотя бы неделю, хотя и признаётся, что скучает по матери, особенно вечером.

В подписи к полученному в Skype видео Алёна Водонаева объяснила, что Богдан вместе с ней находился на карантине и лишь неделю назад она отпустила его к отцу, а когда пришло время возвращаться домой, то он решил записать для неё ролик, где озвучил просьбу. Журналистку растрогали слова сына, после которых, как она признаётся, ребёнку просто невозможно отказать в небольшом, но таком искреннем желании.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:19

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