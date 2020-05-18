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Брюс Уиллис спасается от коронавируса в геройском скафандре из «Армагеддона»

Накануне дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер опубликовала снимок актера, на котором он запечатлен в оранжевом комбинезоне и с банданой вместо маски для лица. В подписи к посту девушка заявила, что именно в этом костюме её отец сыграл главную роль в легендарном фильме «Армагеддон».
Брюс Уиллис спасается от коронавируса в геройском скафандре из «Армагеддона»

По словам Румер Уиллис, актер называет данный комбинезон «костюмом для спасения планеты». Отметим, что звезда Голливуда всё еще находится в Айдахо в компании экс-жены Деми Мур и их общих детей. Многих это удивляет, поскольку нынешняя возлюбленная Уиллиса Эмми Хеминг осталась дома.

Оказывается, актёр хотел приехать со всей семьей, но его нынешней супруге приходится присматривать за дочерью, которая в канун поездки получила травму ноги. Возможно, они присоединятся к ним чуть позже, подытожила дочь актёра. За считанные часы публикация набрала свыше 45 000 отметок «Мне нравится».

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:00

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