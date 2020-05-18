Брюс Уиллис спасается от коронавируса в геройском скафандре из «Армагеддона»
Накануне дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер опубликовала снимок актера, на котором он запечатлен в оранжевом комбинезоне и с банданой вместо маски для лица. В подписи к посту девушка заявила, что именно в этом костюме её отец сыграл главную роль в легендарном фильме «Армагеддон».
По словам Румер Уиллис, актер называет данный комбинезон «костюмом для спасения планеты». Отметим, что звезда Голливуда всё еще находится в Айдахо в компании экс-жены Деми Мур и их общих детей. Многих это удивляет, поскольку нынешняя возлюбленная Уиллиса Эмми Хеминг осталась дома.
Оказывается, актёр хотел приехать со всей семьей, но его нынешней супруге приходится присматривать за дочерью, которая в канун поездки получила травму ноги. Возможно, они присоединятся к ним чуть позже, подытожила дочь актёра. За считанные часы публикация набрала свыше 45 000 отметок «Мне нравится».
По словам Румер Уиллис, актер называет данный комбинезон «костюмом для спасения планеты». Отметим, что звезда Голливуда всё еще находится в Айдахо в компании экс-жены Деми Мур и их общих детей. Многих это удивляет, поскольку нынешняя возлюбленная Уиллиса Эмми Хеминг осталась дома.
Оказывается, актёр хотел приехать со всей семьей, но его нынешней супруге приходится присматривать за дочерью, которая в канун поездки получила травму ноги. Возможно, они присоединятся к ним чуть позже, подытожила дочь актёра. За считанные часы публикация набрала свыше 45 000 отметок «Мне нравится».