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Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX века

Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX века от патефонов до беспроводных наушников. Развитие отрасли неотрывно связано с компанией Sennheiser.
Эксперты назвали главные музыкальные изобретения XX века

В 1947 году фирма Фрица Зеннхайзера разработала микрофон с высоким качеством звучания. MD2 прославил компанию Labor W, в которой на старте работали всего шесть инженеров. Спустя 10 лет разработчики представили миру беспроводной микрофон Mikroport, в основе которого лежал передатчик SK 1001. В усовершенствованной модели использовались транзисторы.

В 1968 году на рынке появились первые наушники открытого типа Sennheiser HD 414. Новинка создана благодаря опыту Эрхарда Михаэлиса, подавшего сигнал на держатель с двумя микрофонами. Устройство не производило впечатление профессионального, но за мягкость, легкость и хороший звук разошлось тиражом в 10 млн.

В конце 50-х инженеры создали микрофон-пушку MKH 816. В 70-е в продаже появилась его усовершенствованная версия MKH 416, ставшая промышленным стандартом киноиндустрии.

В 1991 году Sennheiser презентовала аудиосистему The Orpheus, буквально «взорвавшую» рынок. Новинка, выпущенная в количестве 300 штук, мгновенно разошлась по ценителям прекрасного звучания, несмотря на высокую цену – 15 тыс. долларов.

В 2015 году инженеры создали Sennheiser HE 1. Электростатические наушники позволили слушать музыку без контактных шумов. Производитель оценил гаджет в несколько миллионов рублей. В 2020 году состоялся дебют 7-миллиметровых беспроводных наушников MOMENTUM True Wireless 2.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:39

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