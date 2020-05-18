АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Компания Vivo раскрыла особенности камеры нового X50 Pro

Компания Vivo решила опубликовать видео-презентацию нового X50 Pro. Видеоролик раскрыл особенности многокомпонентной камеры китайского смартфона.

Представители Vivo анонсировали будущий X50 Pro необычным образом: в Сеть попал концептуальный видеоролик, который продемонстрировал функционал объектива устройства. Известно, что официальная презентация смартфона должна состоятся 1 июня: помимо базовой модели в серию войдут версии Vivo X50 Lite и Vivo X50 Pro. Пользователи заметили в одном из кадров, что камера гаджета объединит четыре оптических модуля. Производитель упоминает, что его конфигурация состоит из 5-кратного оптического и 10-кратного цифрового зума, а также модернизированной системы стабилизации изображения.

По словам инсайдеров, модель все же оборудуют тройной камерой из основного блока, сенсора с ультраширокоугольной оптикой и телефотомодуля. Китайский продукт порадует покупателей прочным корпусом и наличием поддержки мобильных сетей 5G. Что касается чипсетов, то за работу устройства будут отвечать последние процессоры от MediaTek Dimensity либо Qualcomm Snapdragon. Точные характеристики новинки раскроют в скором времени.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ева Мендес продемонстрировала макияж, сделанный её…
В трех городах Кузбасса из-за выбросов вводят режим «черного…
Куценко опубликовал архивное фото со съемок фильма…
Татьяна Тарасова поддержала больную коронавирусом Татьяну Навку: "Слушай советы…
Под Волгоградом мужчина из мести порезал ножом детей…
Ксения Собчак: "Смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть вперед было…
Эксперты рассказали, как эффективно сэкономить при покупке…
Актрисе Татьяне Васильевой может грозить штраф за побег из…
Учёные рассказали о технике создания купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во…
Лариса Лужина не приехала проститься с умершим от коронавируса экс-супругом Валерием…
В Сети вспомнили о прототипе российского танка, который мог «пережить» ядерный…
Роман Макеев изменил татуировку с именем Алёны Савкиной на имя Селены…
Специалисты рассказали, в каком случае необходима замена…
Рэпер T-killah едва не лишился зрения во время съемок…
В России стартовал приём заказов на Volkswagen Polo нового…
Полина Гагарина рассталась с Дмитрием…
Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина по…
Кристина Асмус в прошлом была поклонницей Валерия…
Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max с авторынка…
Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds…
Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним…
В Marvel Games прокомментировали слухи о разработке игры про…
Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти…
Дизайн нового iPhone 12 засветился на…
Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну…
Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все…
Российский магазин Vivo открылся на площадке…
Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их…
Просмотреть все новости