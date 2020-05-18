Компания Vivo раскрыла особенности камеры нового X50 Pro





Представители Vivo анонсировали будущий X50 Pro необычным образом: в Сеть попал концептуальный видеоролик, который продемонстрировал функционал объектива устройства. Известно, что официальная презентация смартфона должна состоятся 1 июня: помимо базовой модели в серию войдут версии Vivo X50 Lite и Vivo X50 Pro. Пользователи заметили в одном из кадров, что камера гаджета объединит четыре оптических модуля. Производитель упоминает, что его конфигурация состоит из 5-кратного оптического и 10-кратного цифрового зума, а также модернизированной системы стабилизации изображения.По словам инсайдеров, модель все же оборудуют тройной камерой из основного блока, сенсора с ультраширокоугольной оптикой и телефотомодуля. Китайский продукт порадует покупателей прочным корпусом и наличием поддержки мобильных сетей 5G. Что касается чипсетов, то за работу устройства будут отвечать последние процессоры от MediaTek Dimensity либо Qualcomm Snapdragon. Точные характеристики новинки раскроют в скором времени.