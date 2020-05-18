"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с Милославской





Александр Петров стремится ограничить доступ к личной жизни, так как считает – чувства знаменитости не должны пересекаться с работой. В течение 4 лет до встречи со Стасей Милославской актёр встречался с Ириной Старшенбаум. Романтические отношения завершились слишком быстро, а позднее стало известно, что у Петрова появилась новая возлюбленная. Однажды знаменитость решил публично признаться Милославской в любви во время премьеры фильма «Лед-2» — тогда артист сообщил, что ощущает себя счастливым рядом с ней и испытывает искренние чувства.Таролог Александр Кинжинов заявил, что в скором времени Петров и Милославская расстанутся. Как утверждает экстрасенс, звезда фильма «Текст» также быстро распрощается со своей избранницей, как и со Старшенбаум, поэтому у поклонниц есть шанс покорить сердце актёра. «Фанатки артистка могут выдохнуть — роман Петрова и Милославской продлится недолго. Это спонтанный союз, он недолговечен. Чувства между молодыми людьми потухнут так же быстро, как и разгорелись», — прокомментировал Кинжинов.