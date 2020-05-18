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"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с Милославской

Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» и таролог Александр Кинжинов предрек скорое расставание Александра Петрова со Стасей Милославской. Недавно актёр отметил, из-за публичности у него не получается выстроить нормальные отношения с возлюбленной.
"Это недолгий союз": Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек расставание Петрова с Милославской

Александр Петров стремится ограничить доступ к личной жизни, так как считает – чувства знаменитости не должны пересекаться с работой. В течение 4 лет до встречи со Стасей Милославской актёр встречался с Ириной Старшенбаум. Романтические отношения завершились слишком быстро, а позднее стало известно, что у Петрова появилась новая возлюбленная. Однажды знаменитость решил публично признаться Милославской в любви во время премьеры фильма «Лед-2» — тогда артист сообщил, что ощущает себя счастливым рядом с ней и испытывает искренние чувства.

Таролог Александр Кинжинов заявил, что в скором времени Петров и Милославская расстанутся. Как утверждает экстрасенс, звезда фильма «Текст» также быстро распрощается со своей избранницей, как и со Старшенбаум, поэтому у поклонниц есть шанс покорить сердце актёра. «Фанатки артистка могут выдохнуть — роман Петрова и Милославской продлится недолго. Это спонтанный союз, он недолговечен. Чувства между молодыми людьми потухнут так же быстро, как и разгорелись», — прокомментировал Кинжинов.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:07

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